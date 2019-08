Nederlands kabinet wil in EU-verband fregat sturen richting Iran

donderdag 22 augustus 2019 , 3:08

Bron: flickr/Jonathan Clay

MEDIAWATCH - Nederland wil best een marineschip naar de Straat van Hormuz sturen om een veilige doorvaart af te dwingen, maar dan wel in Europees verband. Dat is de koers die het kabinet inzet in antwoord op het Amerikaanse verzoek om de zee-engte te beschermen tegen aanslagen op olietankers. Dit bevestigen bronnen rond het Binnenhof tegen De Telegraaf.

Het Europees aanvliegen van de missie moet twee problemen omzeilen. Het voorkomt allereerst dat Nederland wordt meegezogen in een Amerikaans-Iraans conflict en straalt uit dat Europa - in tegenstelling tot de VS - níet op ramkoers ligt met Teheran. Bovendien maakt het de missie acceptabel in de coalitie, waarin vooral D66 bedenkingen heeft bij een missie onder Amerikaanse aanvoering.

Met een Europese missie zoekt het kabinet een oplossing voor een dilemma dat al maanden op een antwoord wacht.

