Bestuur IMF wil leeftijdsgrens schrappen

woensdag 21 augustus 2019 , 20:34

Bron: © European Union, 2016

WASHINGTON (ANP) - Het uitvoerende bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wil af van de leeftijdslimiet voor de hoogste baas van het instituut. Daarmee moet de weg worden vrijgemaakt voor de Bulgaarse Wereldbankbestuurder Kristalina Georgieva, die door de Europese Unie naar voren is geschoven voor de positie, maar eigenlijk te oud is.

De voordracht van de onlangs 66 jaar geworden Georgieva ging onlangs ten koste van de Nederlandse oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Die kon niet op genoeg steun rekenen. Dat Georgieva niet aan de leeftijdseisen voldeed deed daar niets aan af.

Officieel mag een kandidaat-directeur bij het IMF niet ouder zijn dan 65 jaar en niet meer in functie zijn na zijn of haar 70e. Het bestuur van het IMF vraagt nu de 189 aangesloten landen in te stemmen met de wijziging van de reglementen. De stemtermijn loopt van 21 augustus tot 5 september.

Terug naar boven