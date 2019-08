Merkel: oplossing Ierse backstop mogelijk

woensdag 21 augustus 2019 , 19:39

BREXIT

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Angela Merkel gelooft dat een oplossing voor het probleem van de Ierse grens nog voor de geplande terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU eind oktober mogelijk is. De zogenoemde backstop was alleen bedoeld als overgangsregeling voor de nog niet definitief opgeloste kwestie-Ierland, zei Merkel woensdag in Berlijn tijdens een ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson.

Tot nu toe is ervan uitgegaan dat in de komende twee jaar een definitieve oplossing zal worden gevonden. "Maar je zou die wellicht ook in de komende dertig dagen kunnen vinden. Waarom niet? Dan zijn we een stuk verder", zei Merkel.

Johnson herhaalde: "De backstop heeft grote, grote tekortkomingen voor een soeverein, democratisch land als het VK. Die moet gewoon worden geannuleerd."

