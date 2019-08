Franse regering verwacht een no-dealbrexit

woensdag 21 augustus 2019 , 17:12

Bron: flickr/Ecole polytechnique Université Paris

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse regering gaat nu uit van een scenario dat Groot-Brittannië op 31 oktober de Europese Unie verlaat zonder dat er een vertrekakkoord tussen de partijen is getekend. Dat zei een woordvoerder van de Franse president Emmanuel Macron.

"De zogenoemde no-dealbrexit is nu voor Frankrijk het meest realistische scenario. Dat betekent dus dat de backstop van de baan is", aldus de zegsman. De Britse premier Boris Johnson is fel tegen een backstop, maar de EU, met Ierland voorop, weigert daarin mee te gaan.

In het akkoord dat de EU sloot met de Britse regering onder leiding van Theresa May staat de backstop. Het Britse parlement heeft echter meerdere keren geen goedkeuring gegeven aan dat akkoord.

De Unie verwacht volgens de Fransen wel dat de Britse regering de 42,5 miljard euro aan uittredingsvergoeding zal betalen, ook bij een no-dealbrexit. Johnson heeft aangegeven dat hij de financiële regeling als pressiemiddel kan gebruiken als hij concessies van de EU wil krijgen.

