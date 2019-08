Johnson wil toch Brit als nieuwe baas IMF

woensdag 21 augustus 2019 , 7:57

Bron: Wikimedia/Jon Curnow

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse premier Boris Johnson wil toch liever een Brit als nieuwe baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat Johnson gaat proberen de Amerikaanse president Donald Trump en andere wereldleiders te bewegen een kandidatuur van voormalig Brits minister van Financiën George Osborne te steunen.

De toppositie bij het IMF is al min of meer vergeven aan de Bulgaarse Kristalina Georgieva. Zij versloeg in een spannende Europese strijd om de functie begin deze maand de Nederlander Jeroen Dijsselbloem. Johnson was toen pas kort premier en de Britten hadden bij de verkiezing geen kandidaat naar voren geschoven.

Er bestaat een herenakkoord dat Europa het IMF-hoofd mag aanwijzen. Maar de aanstelling van Georgieva moet nog bij het IMF in Washington worden behandeld. Er kunnen officieel nog andere kandidaten worden aangemeld. Bovendien is Georgieva (66) volgens de IMF-regels eigenlijk iets te oud voor de baan.

Johnson zou daarom nog kansen zien voor Osborne, die van 2010 tot 2016 de Britse schatkist bewaakte. Op de G7-top in Frankrijk komend weekend zou hij andere leiders voor zijn plan kunnen winnen.

Terug naar boven