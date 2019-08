Italiaanse premier Conte neemt ontslag

dinsdag 20 augustus 2019 , 16:43

ROME (ANP/DPA/RTR) - De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zijn terugtreden aangekondigd. Conte zei dinsdag in de Italiaanse Senaat dat hij zijn ontslag zal aanbieden aan president Sergio Mattarella.

Volgens Conte is de regering van de Vijfsterrenbeweging M5S en de rechts-populistische Lega "hier geëindigd". De regeringscrisis werd ingeluid door Lega-leider Matteo Salvini die nieuwe verkiezingen wil afdwingen. Salvini is ervan overtuigd dat zijn stijgende populariteit hem als premier aan de macht zal brengen.

Conte beschuldigde Salvini ervan zijn eigen persoonlijke- en partijbelangen boven die van het land te stellen. Hij waarschuwde dat diens poging de regering omver te werpen de economie kan schaden.

De partijloze premier sprak het parlement toe over de politieke beroering die door Salvini werd ontketend en verweet hem zijn groeiende populariteit in de peilingen te willen verzilveren via vervroegde verkiezingen. Geplande hervormingen kunnen daardoor in gevaar komen, zei Conte.

Lega-leider en minister van binnenlandse Zaken Salvini bestempelde anti-establishmentpartij M5S de laatste weken voortdurend als obstakel in de regeringscoalitie. Hij trok daarmee feitelijk de stekker uit de alliantie.

Het is nu aan president Mattarella om te beslissen of er nieuwe verkiezingen komen, dan wel een nieuwe coalitie te smeden.

