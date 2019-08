Benelux kaart handelsbeperkingen aan bij EU

dinsdag 20 augustus 2019 , 15:43

BRUSSEL (ANP) - Sommige producten zijn over de grens een stuk goedkoper door beperkingen die leveranciers opleggen aan de detailhandel, bijvoorbeeld vanwege labels of etiketten die niet geschikt zijn voor andere landen. Om daar iets aan te doen hebben Nederland, België en Luxemburg de Europese Commissie gevraagd de wetgeving over zogenoemde territoriale leveringsbeperkingen onder de loep te nemen.

De beperkingen belemmeren detailhandelaren om goederen te kopen in het land van hun keuze, waardoor flinke prijsverschillen ontstaan. Het gaat onder meer om voeding, boeken, verzorgingsproducten, elektronica, meubels, verf, fietsen, keukenapparaten en sportartikelen. "Consumenten betalen te veel en winkeliers worden in hun concurrentiepositie aangetast", zegt de Benelux over deze beperkingen voor het vrije verkeer van goederen.

De drie landen vragen Brussel om een gelijk speelveld en maatregelen tegen discriminatie op grond van nationaliteit of verblijfplaats. De Europese Commissie kondigde in maart een onderzoek aan naar leveringsbeperkingen in de detailhandel.

