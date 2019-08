Johnson op bezoek bij Merkel en Macron

zondag 18 augustus 2019 , 15:10

BREXIT

BERLIJN/LONDEN (ANP/DPA) - De Britse premier Boris Johnson gaat woensdag bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel op bezoek, zo bevestigde een woordvoerder van de Britse regering zondag. Op donderdag staat een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron gepland.

Johnson wil dat Groot-Brittannië op 31 oktober is vertrokken uit de Europese Unie, een besluit dat Merkel en Macron betreuren. Er is niet bekendgemaakt waar de regeringsleiders het precies over zullen hebben, maar het brexit-besluit zal hoog op het lijstje staan.

Boris Johnson werd in juli gekozen als opvolger van Theresa May. Hij heeft steeds gezegd dat de Britten desnoods zonder akkoord over de scheidingsvoorwaarden uit de EU vertrekken. In het Britse Lagerhuis bestaat veel verzet tegen zo'n brexit zonder deal. Tegenstanders, ook binnen de Conservatieve Partij van Johnson, vrezen voor grote economische schade als het zover komt.

