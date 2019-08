Gibraltar verwerpt verzoek VS om tanker Grace

zondag 18 augustus 2019 , 14:44

GIBRALTAR (ANP/RTR) - Gibraltar laat de Iraanse olietanker Grace 1 definitief vertrekken. Het Britse overzeese gebiedsdeel zegt niet te kunnen ingaan op een bevel van een Amerikaanse federale rechtbank om het schip weer aan de ketting te leggen, omdat Amerikaanse sancties tegen Iran in de Europese Unie niet van toepassing zijn.

Gibraltar legde de Iraanse tanker begin juli aan de ketting. Dat gebeurde omdat het schip ruwe olie zou vervoeren naar Syrië en daarmee Europese sancties zou schenden. Iran reageerde woedend en nam later de Britse tanker Stena Impero in beslag. Afgelopen donderdag gaf Gibraltar de Grace 1 weer vrij, nadat Iran garanties had afgegeven dat de olie niet naar Syrië zou gaan.

Een Iraanse marinecommandant zegt er klaar voor te zijn de "tanker Adrian" te escorteren uit Gibraltar, zodra de autoriteiten daarom vragen. Hij verwijst naar de nieuwe naam Adrian Darya-1, die de bemanning het schip heeft gegeven.

