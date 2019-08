Minister noemt no-deal-voorspelling onzin

zondag 18 augustus 2019 , 20:42

gewijzigd

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse minister Kwasi Kwarteng (Energie) maakt korte metten met het verhaal dat Groot-Brittannië na een no-deal-brexit te maken krijgt met tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. Die voorspelling staat in officiële regeringsdocumenten die naar de Britse krant The Sunday Times zijn gelekt.

"Ik denk dat er een hoop bangmakerij is. We zullen goed voorbereid zijn als we op 31 oktober vertrekken zonder deal", aldus Kwarteng.

In de gelekte documenten staat dat de Britse regering verwacht dat tot 85 procent van de vrachtwagens die gebruik maken van de Kanaaltunnel "mogelijk niet klaar zijn" voor de Franse douane. Dat betekent dat de verstoringen in de havens zeker drie maanden zouden kunnen duren totdat de doorstroom verbetert.

De Britse overheid denkt ook dat een harde grens tussen Ierland en de Britse provincie Noord-Ierland waarschijnlijk zal zijn. Dit omdat de huidige plannen om wijdverspreide controles te vermijden, niet kunnen worden gehandhaafd.

Volgens de documenten gaat het om de meest waarschijnlijke gevolgen van een no-dealbrexit en zijn de bevindingen in het rapport niet het zogenoemde 'worstcasescenario'.

