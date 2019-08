Gehackte ECB-website uit de lucht gehaald

donderdag 15 augustus 2019 , 17:15

Bron: Wikimedia/Epizentrum

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale bank (ECB) heeft een website uit de lucht gehaald na een hack. Het gaat om een site waar banken informatie kunnen vinden over hoe ze verslag kunnen uitbrengen over toezichtzaken. De website was ondergebracht bij een externe hostingpartij.

Er zijn mogelijk contactgegevens van 481 abonnees van een nieuwsbrief uitgelekt, maar geen wachtwoorden of andere gevoelige informatie. Bezoekers van de site krijgen nu een foutmelding. Hoelang de site plat blijft, is onduidelijk.

De ECB zegt het lek serieus te nemen en heeft melding gedaan bij een Europese toezichthouder over de kwestie.

