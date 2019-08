Tegenstanders brexit verdeeld over aanpak

donderdag 15 augustus 2019 , 14:30

Bron: © Hans Nielen

LONDEN (ANP/RTR) - Tegenstanders van de brexit in het Britse Lagerhuis zijn verdeeld over de manier waarop ze willen voorkomen dat hun land op 31 oktober zonder deal uit de Europese Unie stapt. Labour-leider Jeremy Corbyn heeft een plan ontvouwd om de onlangs aangetreden conservatieve premier Boris Johnson weg te krijgen. Hij wil als dat lukt zelf tijdelijk premier worden.

Vooralsnog kan Corbyn echter niet rekenen op steun van de kleinere oppositiepartij Liberal Democrats (LibDem), die fel tegen de brexit is, maar Corbyn niet als de juiste man ziet om een tijdelijke regering te leiden. LibDem betwijfelt ook of hij wel genoeg steun in eigen gelederen geniet en enkele conservatieve parlementariërs achter zich kan krijgen, noodzakelijk voor een meerderheid.

"We staan voor een nationale crisis", reageerde LibDem-leider Jo Swinson. "We hebben mogelijk een noodregering nodig om die crisis op te lossen, maar als Jeremy Corbyn dat plan echt wil laten slagen, moet hij toch inzien dat hij er niet de leider van kan zijn", zei ze.

Swinson kwam met een alternatief: niet Corbyn, maar een alom gerespecteerd en zeer ervaren Lagerhuislid als de conservatieve Kenneth Clarke of Labour-parlementslid Harriet Harman zou Johnson als premier moeten vervangen.

Drie 'rebellen' uit Johnsons eigen Conservatieve Partij hebben laten weten dat ze met Corbyn in gesprek willen. Over de socialistische leider als tijdelijk premier lieten ze zich nog niet uit.

De Scottish National Party (SNP), die 35 zetels heeft in het parlement, zegt open te staan voor iedere mogelijkheid om de brexit tegen te houden. Steun voor Corbyn als premier sluit de partij niet uit.

Boris Johnson heeft steeds gezegd dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU stapt, desnoods zonder akkoord. De tegenstanders vrezen chaos en recessie als dat gebeurt. Een meerderheid van het Lagerhuis is tegen een ‘no deal-brexit’.

