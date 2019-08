Vissersbond: vervroegd Frans pulsvisverbod raakt vijftien vissers

donderdag 15 augustus 2019 , 12:50

URK (ANP) - Voor zo’n vijftien Nederlandse vissers betekent het vervroegde pulsvisserijverbod in Frankrijk einde oefening. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Vissersbond Johan Nooitgedagt. De Fransen kondigden woensdag hun verbod op vissen met stroomstootjes af in hun territoriale wateren.

"Zij zijn hun visgebied kwijt, en je mag er niet zomaar van uitgaan dat je elders hetzelfde visgebied aantreft", zegt Nooitgedagt over de getroffen vissers. Hij denkt dat geen van die vissers nu nog toekomstperspectief heeft, dus de deuren maar sluit. "Dit is het begin van het einde voor hun bedrijf."

In de hele Europese Unie gaat pulsvissen in 2021 in de ban. Tegen dat verbod is volgens de Vissersbond niets meer te beginnen door de Nederlandse visserij. Die investeerde de voorbije jaren juist sterk in de technologie.

Dat verbod is volgens Nooitgedagt "dramatisch". Daar komt bij dat een no-dealbrexit het visgebied van Nederlandse vissers dreigt te halveren en windmolens op zee steeds meer plaats innemen. "We verloren al de Nederlandse koopvaardij en hetzelfde lijkt te gebeuren met visserij onder een Nederlands vlaggetje", aldus Nooitgedagt.

Terug naar boven