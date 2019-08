'Roelf B. heeft moeite met omstandigheden'

woensdag 14 augustus 2019 , 18:10

DRUGSZAAK HONGARIJE

BOEDAPEST (ANP) - De voor drugshandel opgepakte atleet Roelf B. heeft moeite met de omstandigheden in de Hongaarse cel, waar hij zeker een maand moet verblijven. Dat zegt zijn Hongaarse advocaat Gergő Simon, die inhoudelijk niet op zaak kan ingaan vanwege het lopende onderzoek.

"Aangezien Roelf in het verleden noch veroordeeld, noch aangeklaagd, noch beschuldigd is van enige misdaad, zijn deze huidige omstandigheden duidelijk iets waaraan hij nauwelijks kan wennen", aldus Simon die erbij vermeldt dat zijn cel voldoet aan de EU-normen. "Toch zie ik dat hij zijn best doet om vol te houden, sterk en positief te blijven." Ook krijgt de Nederlander de volledige steun van zijn familie.

B. werd afgelopen week samen met een kompaan in Hongarije opgepakt met onder meer bijna 2700 xtc-pillen en een hoeveelheid marihuana. Ze verkochten de drugs vanuit hun tent op Sziget in Boedapest. Ook in de auto van de twee Nederlanders werd een grote hoeveelheid drugs gevonden.

