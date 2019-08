Johnson: tegenstanders brexit 'heulen' met EU

woensdag 14 augustus 2019 , 14:23

Bron: wikimedia/Annika Haas

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson heeft felle kritiek geuit op politici die hem willen dwarsbomen in het Lagerhuis. "Er is een verschrikkelijk soort samenwerking gaande tussen degenen die denken dat ze de brexit in het parlement kunnen blokkeren en onze Europese vrienden", zei de conservatieve leider tijdens een vragensessie op Facebook.

Johnson heeft steeds gezegd dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU stapt, desnoods zonder akkoord over de scheidingsvoorwaarden. In het Britse Lagerhuis bestaat veel verzet tegen zo'n brexit zonder deal. Tegenstanders, ook binnen de Conservatieve Partij van Johnson, vrezen voor grote economische schade als het zover komt.

Oud-minister van Financiën Philip Hammond klaagde woensdag bij de BBC dat doelbewust wordt aangestuurd op een Brits vertrek uit de Europese Unie zonder akkoord. De regering stelt volgens hem eisen waarvan ze weet dat die onbespreekbaar zijn voor de EU.

"Het parlement is duidelijk tegen een vertrek zonder deal en de premier moet dat respecteren", zei de prominente conservatief, die ontslag nam als minister toen Johnson aantrad. De nieuwe premier wees op zijn beurt met een beschuldigende vinger naar de EU. Hij verweet de "Europese vrienden" dat ze "helemaal geen compromissen sluiten".

