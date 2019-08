woensdag 14 augustus 2019 , 12:27

Bron: © Liesbeth Weijs

De brexit zet 1,7 miljoen banen op de tocht in Europa. Dat schrijft Het Financieele Dagblad op basis van een eerder gepubliceerde studie van de Universiteit Leuven. Vooral in het Verenigd Koninkrijk zelf gaat het om veel arbeidsplaatsen. Ook Nederland zal het Britse vertrek uit de Europese Unie voelen.

De onderzoekers hebben berekend dat bij een brexit zonder akkoord meer dan 520.000 Britse banen verloren zullen gaan. Voor Nederland gaat de Leuvense studie uit van een banenverlies van 19.000 bij een vertrek uit de EU met een handelsakkoord en van 73.000 banen bij een no-dealbrexit. Daarmee behoort Nederland tot de landen waar de brexit de meeste impact heeft op de arbeidsmarkt.

Ook de Nederlandse en Belgische economie zullen bij het ontbreken van een handelsakkoord harde klappen krijgen. Het bruto binnenlands product van beide landen zal in dat geval met zo'n 2,5 procent dalen. In het scenario dat de Britten wel een handelsverdrag sluiten met de EU blijft de economische krimp in beide landen beperkt tot circa 0,6 procent.

