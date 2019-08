Tijdelijk Europese invoerheffingen op Indonesische biodiesel

dinsdag 13 augustus 2019 , 13:21

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft tijdelijke invoerheffingen ingesteld op gesubsidieerde biodiesel uit Indonesië. Het gaat om tarieven van 8 tot 18 procent op biodiesel, onder meer uit palmolie, waarvoor Indonesische producenten volgens Brussel belastingvoordelen of subsidies ontvangen of grondstoffen onder de marktprijs kunnen kopen.

De maatregel moet de eerlijke concurrentie op de Europese markt herstellen, licht het dagelijks bestuur van de EU toe. Uit diepgaand onderzoek is gebleken dat de Indonesische voordeeltjes de Europese producenten economische schade berokkenen.

De nieuwe tarieven zijn op voorlopige basis. De Commissie onderzoekt ook nog of andere grondstoffen dan palmolie voor de productie van biodiesel mogelijk worden gesubsidieerd door de Indonesische overheid. In december wordt besloten over definitieve maatregelen.

De EU-markt voor biodiesel is volgens Brussel jaarlijks ongeveer 9 miljard euro waard, met importen uit Indonesië ter waarde van 400 miljoen euro.

