Nu 350 migranten aan boord van Ocean Viking

maandag 12 augustus 2019 , 18:46

TRIPOLI (ANP/AFP) - De Frans hulporganisaties SOS Méditerranée en MSF hebben maandag nog eens 105 migranten gered voor de kust van Libië. Het aantal mensen aan boord van het schip de Ocean Viking komt daarmee nu op 356.

De redding werd bemoeilijkt doordat de blauwe rubberboot van de migranten begon te zinken toen de Ocean Viking naderde. De redding gebeurde in internationale wateren op ongeveer 40 zeemijlen van Libië, zei een AFP-journalist.

Degenen die maandag werden opgepikt zijn allemaal mannen, de meesten Soedanezen. Onder hen zijn 29 minderjarigen onder wie twee kinderen van 5 en 12 jaar. De redding is de vierde in evenveel dagen voor de Ocean Viking, die is uitgerust om 200 tot 250 mensen te vervoeren, hoewel het aantal aan boord verder zou kunnen stijgen, zeggen de organisaties.

De reddingen komen op een moment van spanning tussen Italië en andere EU-landen. De Italiaanse regering weigert migranten binnen te laten, tenzij de EU-partners beloven die op te nemen.

