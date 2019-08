Johnson ontmoet Ierse collega over brexit

zondag 11 augustus 2019 , 11:48

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson heeft een uitnodiging aanvaard voor een ontmoeting met zijn Ierse collega Leo Varadkar. Tijdens de bijeenkomst zal worden gediscussieerd over de brexit en de 'backstop', een regeling over Noord-Ierland. Dat heeft de Sunday Telegraph van Britse regeringsbronnen vernomen.

"Het Verenigd Koninkrijk heeft Varadkars aanbod om elkaar te ontmoeten geaccepteerd en er worden data besproken", zei een Britse bron tegen de krant.

De backstop (vangnet) is een onderdeel van de overeenkomsten die de EU al met Johnsons voorganger Theresa May heeft bereikt over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. De backstop moet voorkomen dat er een echte grens ontstaat tussen het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) en de republiek Ierland.

