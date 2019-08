Actie in EU tegen uitbuiting: 70 arrestaties

vrijdag 9 augustus 2019 , 13:14

DEN HAAG (ANP) - Tijdens een grote actie in vrijwel heel Europa tegen mensenhandel en uitbuiting van minderjarigen zijn zeventig mensen opgepakt. Ruim tweehonderd potentiële slachtoffers, onder wie 53 kinderen, zijn tijdens de actie aangetroffen. De volwassenen en de kinderen, die gedwongen moesten werken of bedelen of voor seksueel misbruik waren geronseld, zijn in veiligheid.

De actie, geleid door politiedienst Europol, vond tussen 17 en 23 juni plaats in IJsland, Zwitserland en elf EU-lidstaten, waaronder Nederland. Op vliegvelden, bus- en treinstations, bij veerdiensten en grensovergangen zijn in totaal 127.000 personen en bijna 64.000 voertuigen gecontroleerd.

Om hoeveel aanhoudingen en zaken het in Nederland gaat, wordt vermoedelijk later vrijdag bekendgemaakt.

