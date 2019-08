Vooral instemming met klimaatrapport IPCC

donderdag 8 augustus 2019 , 11:55

Bron: flickr/Tim J Keegan

DEN HAAG (ANP) - Het jongste rapport van IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, kan rekenen op vooral instemmende reacties. Het kabinet houdt zich nog op de vlakte.

Het rapport "onderstreept nogmaals dat het belangrijk is om actie te ondernemen" om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, vindt klimaatminister Eric Wiebes. "Zoals Nederland nu onder andere doet met de uitvoering van het in juni gesloten Klimaatakkoord." Hij wil nog niet ingaan op controversiële aanbevelingen als het verminderen van de veeteelt. Dat doet het kabinet in september, als ook het IPCC-rapport over de oceanen er ligt.

De Partij voor de Dieren noemt de voorgestelde forse krimp van de veestapel wereldwijd "onvermijdelijk en van absoluut levensbelang om temperatuurstijging tegen te gaan". Volgens de partij vormen landbouw en veeteelt nu nog een "reusachtige blinde vlek".

Ook het Wereld Natuur Fonds (WNF) onderschrijft de conclusies. "Ons huidige voedselsysteem vormt de grootste bedreiging voor natuur wereldwijd. Door een omslag naar natuurvriendelijke landbouw, het consumeren van meer plantaardig voedsel in plaats van vlees en zuivel, en het tegengaan van voedselverspilling, kunnen we een grote bijdrage leveren aan het oplossen van de wereldwijde klimaatcrisis", zegt Natasja Oerlemans van WNF.

Greenpeace hamert op het beëindigen van ontbossing, waar volgens de milieuorganisatie ook bedrijven als Ahold Delhaize, FrieslandCampina en Unilever aan meedoen. Ontbossing wordt gelinkt aan producten als palmolie, soja, cacao, pulp/papier en vee.

"Dit rapport bewijst eens te meer dat er geen tijd te verliezen is voor klimaatactie", zegt Bas Eickhout, klimaatwoordvoerder van de Groenen in het Europees parlement. Hij dringt aan op een stop op illegale houtkap en bescherming van bossen en land om de voedselveiligheid zeker te stellen.

