TLN vreest meer inklimmers na brexit

donderdag 8 augustus 2019 , 7:24

ZOETERMEER (ANP) - De brexit zal voor een extra stroom van inklimmers zorgen: migranten die de grens willen oversteken door illegaal in een vrachtwagen te klimmen. Dat vreest Transport en Logistiek Nederland (TLN). De branchevereniging is ongerust na een nieuwe reeks incidenten met inklimmers in onder meer Hoek van Holland en het Limburgse Eijsden.

"De doorlooptijden bij de terminals in de haven en de ferries voor vrachtwagens naar Engeland worden langer, is onze verwachting. Langere wachtrijen bieden inklimmers een uitgelezen mogelijkheid om in een vrachtwagen te klimmen", aldus Martijn Vonk van TLN in het Nederlands Dagblad.

De organisatie krijgt steeds meer signalen over mensen die in vrachtwagentrailers, containers of laadbakken worden gevonden. Vaak weten de chauffeurs van niets. De inklimmers profiteren van slecht bewaakte of verlichte parkeerplaatsen langs de snelweg, waar ze makkelijk dicht bij de vrachtwagen kunnen komen, aldus Vonk.

Terug naar boven