Driekwart Nederlanders voelt zich EU-burger

woensdag 7 augustus 2019 , 8:49

Bron: © Liesbeth Weijs

Van alle Nederlanders voelt driekwart (77 procent) zich burger van de Europese Unie. Ons land zit daarmee in de middenmoot van EU-landen, blijkt uit de Eurobarometer van de Europese Commissie. Dat is een onderzoek in alle 28 EU-landen, uitgevoerd tussen 7 juni en 1 juli.

Luxemburg voert de lijst aan, daar voelt 93 procent zich EU-burger, gevolgd door Duitsland (88 procent) en Spanje (87 procent). Onderaan staan Griekenland (57 procent), Italië (ook 57 procent) en Bulgarije (52 procent).

Volgens de Eurobarometer is het vertrouwen in de EU op het hoogste niveau sinds 2014, vooral in Letland (72 procent) en Denemarken (68 procent). In Nederland heeft 54 procent van de bevolking vertrouwen in de unie. Ook het vertrouwen in de euro staat op recordhoogte. Ruim driekwart van de ondervraagden is voorstander van de eenheidsmunt.

Grootste zorgen maken EU-inwoners zich over immigratie, klimaatverandering, de economische situatie en terrorisme.

Terug naar boven