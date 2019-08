Vertrouwen in de EU op hoogste niveau sinds 2014

dinsdag 6 augustus 2019 , 11:14

DEN HAAG (PDC) - Het vertrouwen en optimisme van EU-burgers in de toekomst van de EU is het hoogst sinds 2014. Dit blijkt uit de laatste Eurobarometer-enquête.

EU-burgers hebben in het algemeen een positiever beeld van de EU dan bij het aantreden van de Commissie-Juncker in juni 2014. De steun voor de euro is bijvoorbeeld nog nooit zo groot geweest als nu en het vertrouwen in de EU blijft groter dan het vertrouwen in de nationale regeringen of parlementen. De inwoners van Litouwen hebben met 72% het meeste vertrouwen in de EU.

De burgers zien het EU-burgerschap en vrij verkeer als belangrijkste totstandkomingen van de EU. Verder maken zij zich vooral zorgen om immigratie en klimaatverandering.

Bron: Europese Commissie

