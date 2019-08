Meerderheid regering-Johnson slechts 1 zetel

vrijdag 2 augustus 2019 , 7:52

BRECON (ANP) - De meerderheid van de Britse regering van premier Boris Johnson is in het Lagerhuis teruggevallen op slechts één zetel. Een tussentijdse verkiezing in Wales, in het kiesdistrict Brecon and Radnorshire is gewonnen door de pro-Europese Liberaal-Democrate Jane Dodds. Ze kreeg bijna 14.000 stemmen, 1425 stemmen meer dan de Conservatief Chris Davies. Bij de vorige verkiezingen in het district wonnen de Conservatieven nog ruim.

Labour stelde teleur en kwam op een vierde plek met 1680 kiezers, achter de Brexit Party, die meer dan 3300 stemmen kreeg. Vijfde werd OMRLP, de IJlend Gekke Monsterpartij, met 334 stemmen. Dat is meer dan de Ukip kreeg (United Kingdom Independence Party, 242 stemmen). De satirische OMRLP heeft over het algemeen geen erg duidelijke doelstellingen, maar de brexit moet volgens de website van de partij 'al dente '(net gaar) zijn.

De Liberaal-Democraten staan bekend als een pro-Europese Unie-partij. "De krimpende meerderheid van Boris Johnson maakt duidelijk dat hij geen mandaat heeft om ons uit de EU te leiden" , zei Liberaal-Democratische partijleider Jo Swinson, wier partij nu dertien zetels in het parlement heeft.

