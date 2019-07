Bolsonaro zegt Franse minister af voor kapper

woensdag 31 juli 2019 , 19:04

BRASILIA (ANP/RTR) - De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zijn ontmoeting met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian een uur van tevoren afgezegd vanwege een kappersafspraak. Hij had als reden opgegeven dat hij het te druk had. Op het moment dat het gesprek met Le Drian plaats had moeten vinden ging Bolsonaro echter live op Facebook terwijl hij in de kappersstoel zat.

Het gesprek zou gaan over een handelsovereenkomst tussen Zuid-Amerika en de Europese Unie. Die staat onder druk door het klimaatbeleid van Bolsonaro.

Le Drian zei eerder dat hij de Braziliaanse president ging vragen zich toch aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. De Franse president Emmanuel Macron heeft laten weten de handelsovereenkomst niet te ondertekenen als Brazilië uit het Parijs-akkoord stapt.

