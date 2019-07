Beatrix naar concert jeugdorkest Europese Unie

woensdag 31 juli 2019 , 14:41

Bron: © European Union, 2018

(ANP) - Prinses Beatrix is donderdagavond 15 augustus aanwezig bij een concert van het European Union Youth Orchestra. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het jeugdorkest van de Europese Unie treedt op in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam.

Het European Union Youth Orchestra is opgericht in 1976 om culturele samenwerking, eenheid en vriendschap onder Europese jongeren te bevorderen. Jonge musici krijgen via het orkest de kans internationale ervaring op te doen en het biedt hun de mogelijkheid samen te werken met beroemde dirigenten en solisten.

Het orkest bestaat uit meer dan honderd jongeren tussen de 16 en 26 jaar. De orkestleden worden ieder jaar geselecteerd uit meer dan 2500 kandidaten, afkomstig uit de hele Europese Unie.

