Britse brexitonderhandelaar komt naar Brussel

woensdag 31 juli 2019 , 13:53

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe brexitonderhandelaar van de Britse regering, David Frost, komt "in de komende dagen" voor het eerst voor overleg naar Brussel. Frost wordt ontvangen in het gebouw van de Europese Commissie, waar hij zal spreken met het hoofd van het kabinet van voorzitter Jean-Claude Juncker, aldus een woordvoerster van de commissie. Ze wilde niets zeggen over het doel of de inhoud van de bijeenkomst, noch een precieze datum noemen.

Ook de secretaris-generaal en de strategisch directeur van de speciale brexitwerkgroep van het dagelijks EU-bestuur zijn erbij maar niet de hoofdonderhandelaar namens de EU, Michel Barnier.

Frost is tevens Europa-adviseur van de kersverse premier Boris Johnson en opvolger van Olly Robbins. Het Britse parlement stemde drie keer de scheidingsovereenkomst weg die Robbins premier Theresa May hielp sluiten met de EU over een ordelijk vertrek. Johnson heeft gezegd dat hij die overeenkomst wil heronderhandelen maar dat de Britten met of zonder betere deal op 31 oktober uit de EU zullen stappen.

