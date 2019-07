Republikeinen Noord-Ierland eisen hereniging

dinsdag 30 juli 2019 , 18:48

BREXIT

BELFAST (ANP/RTR) - De grootste republikeinse partij van Noord-Ierland, Sinn Féin (Wij Onszelf), heeft er bij de Ierse regering op aangedrongen zich snel voor te bereiden op de hereniging van Ierland. Sinn Féin-leider Mary Lou McDonald zei dit in verband met de dreigende no-dealbrexit waar de nieuwe Britse premier Boris Johnson op lijkt af te stevenen.

Ze beklemtoonde dat "de verwaande" Johnson niet haar premier is en dat het nu tijd is om over hereniging van Ierland te praten. Wanneer het Verenigd Koninkrijk eind oktober zonder afspraken met Brussel de Europese Unie verlaat, lijdt de republiek Ierland net als het Britse deel van het eiland (Noord-Ierland) naar verwachting grote economische schade. Bovendien zou er een Europese buitengrens over het eiland gaan lopen. Dit zou tot grote spanningen en mogelijk tot nieuw bloedvergieten kunnen leiden.

