Johnson belt eindelijk Ierse premier

dinsdag 30 juli 2019 , 14:44

Bron: The Council of the European Union

DUBLIN (ANP) - Zes dagen nadat Boris Johnson premier is geworden heeft hij een telefoongesprek gehad met zijn Ierse collega Leo Varadkar. Het is volgens Britse en Ierse media merkwaardig laat gezien de goede betrekkingen tussen de twee buurlanden in de afgelopen decennia. Mogelijk wil Johnson hiermee de spanning opvoeren over de 'backstop', een regeling over Noord-Ierland die hij onacceptabel vindt.

Dat is een onderdeel van de overeenkomsten die de EU al met Johnsons voorganger Theresa May heeft bereikt over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. De 'backstop' (vangnet) moet voorkomen dat er een echte grens ontstaat tussen het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) en de republiek Ierland.

De 'backstop' bepaalt daarom dat Noord-Ierland feitelijk bij de EU blijft en hiervoor samen met rest van het Verenigd Koninkrijk in een douane-unie verbonden blijft, zo lang de onderhandelingen over handelsrelaties tussen Brussel en Londen niet binnen de afgesproken twee jaar zijn afgerond. Dit is een gruwel in de ogen van de 'brexiteers', omdat hun vertrek uit de EU mogelijk voor onbepaalde tijd enkel symbolisch blijft.

