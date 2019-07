Duits hof bekrachtigt EU-toezicht banken

dinsdag 30 juli 2019 , 14:24

KARSLRUHE (ANP) - Het Duitse grondwettelijke hof heeft klachten over de rechtsgeldigheid van Europees bankentoezicht en van het Europese noodfonds afgewezen. Voorzitter Andreas Vosskuhle zei dat het toezicht op kredietverlenende instellingen in de eurozone niet volledig is overgedragen van de regering naar de Europese Centrale Bank zoals de klagers suggereren. De Duitse overheid heeft nog steeds eigen toezichthouders met belangrijke bevoegdheden en heeft dit toezicht niet opgegeven.

De klagers onder leiding van de Berlijnse econoom Markus Kerber hadden aangevoerd dat het in strijd met de grondregels van de Staat is dat zo veel bevoegdheden worden overgeheveld. Kerber betoogde ook dat het Europese noodfonds dat banken als buffer moeten opbouwen en waar mogelijk over vijf jaar 55 miljard euro inzit, in strijd met de grondwet is. De Duitse regering geeft hier te veel macht uit handen om een crisis te kunnen beweren. In de Duitse wet zou hier geen basis voor bestaan. Maar ook hiermee was het hof het dinsdag niet eens.

Het hof in Karlsruhe waakt over de grondwet en is daarmee het hoogste in de Bondsrepubliek. Duitsers kunnen naar het hof met klachten over onder meer bevoegdheden van Duitse overheden, maar ook over Europese regelgeving.

