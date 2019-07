Otten haalt in brief uit naar FVD-bestuur

zondag 28 juli 2019 , 18:15

DEN HAAG (ANP) - Henk Otten, senator en voormalig penningmeester van Forum voor Democratie, roept het partijbestuur in een brief op om alle betalingen uit de partijkas aan FVD-volksvertegenwoordigers openbaar te maken. Volgens hem zijn er "zeer substantiële bedragen" betaald aan mensen die nu voor FVD in de Tweede en Eerste Kamer en het Europees Parlement zitten. Onderzoek hiernaar zou volgens hem op zijn plaats zijn.

Otten schrijft dat de partij "een schertsproces en een schertsprocedure optuigt" die moet resulteren in zijn vertrek. Hij verwijt de partijleiding dat die geen hoor- en wederhoor heeft geboden.

Forum wil van Otten af en beschuldigt hem van poging tot fraude. Volgens de senator is er sprake van een afrekening omdat hij niet op één lijn zit met partijleider Baudet. Otten heeft aangifte wegens smaad gedaan tegen Baudet en twee andere kopstukken.

Terug naar boven