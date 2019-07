Wilders: PVV moet meer het land in

zaterdag 27 juli 2019 , 8:49

DEN HAAG (ANP) - De PVV zal nooit een ledenpartij worden. "Maar we moeten wel meer het land in. Ons verhaal meer en beter uitleggen." Dat zegt PVV-leider Geert Wilders in een vraaggesprek met De Limburger.

De partij leed stevige nederlagen bij de Statenverkiezingen en de Europese verkiezingen. "De PVV moet aan de bak. We moeten ook minder braaf worden. Meer de grenzen opzoeken", aldus Wilders. Hij vindt dat de huidige politiek bestaat uit "middelmatige partijen met middelmatige politici met middelmatige oplossingen", waardoor de grote problemen ("de koopkracht, de terreur, de islamisering, onze identiteit, zeggenschap in Europa en in je eigen land") blijven liggen en Nederland "langzaam naar de afgrond gaat".

Van opstappen wil de PVV-voorman niet weten. "Mijn missie is vóór de vrijheid en tegen de islam. Daar geef ik als het moet mijn leven voor. Ze krijgen me dus niet, of alleen per brancard weg."

