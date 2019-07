Harde taal van Trump over Franse digitaks

vrijdag 26 juli 2019 , 20:03

PARIJS (ANP/RTR) - De Verenigde Staten laten het niet zomaar gebeuren dat Frankrijk met een 'digitaks' optreedt tegen Amerikaanse techreuzen als Apple en Google. President Donald Trump schroomt harde tegenmaatregelen niet, heeft hij via Twitter laten weten.

"Als iemand hen belasting oplegt, zou het hun thuisland moeten zijn, de VS. We zullen binnenkort een substantiële wederzijdse actie aankondigen tegen de dwaasheid van Macron", verklaarde Trump, verwijzend naar de Franse president Emmanuel Macron. "Ik heb altijd gezegd dat Amerikaanse wijn beter is dan Franse wijn!"

Het Franse parlement stemde onlangs in met de heffing, waardoor de techreuzen voortaan 3 procent belasting moeten betalen over wat ze in Frankrijk met onder meer reclame verdienen. De verwachte opbrengst voor Parijs in 2020 is 650 miljoen euro. Omdat de heffing met terugwerkende kracht zou ingaan per 1 januari vloeit er dit jaar ook al geld naar de Franse schatkist.

Frankrijk is een van de eerste landen die deze belasting voor digitale ondernemingen invoert. In EU-verband mislukte dat. De VS hadden eerder ook al bezwaar gemaakt wegens discriminatie van Amerikaanse multinationals. Ook toen werd gedreigd met tegenmaatregelen.

