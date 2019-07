Recordtemperatuur gemeten in Groot-Brittannië

vrijdag 26 juli 2019 , 19:57

WEERSOMSTANDIGHEDEN

LONDEN (ANP) - Ook in het Verenigd Koninkrijk is deze week mogelijk het landelijke temperatuurrecord gebroken. Het weerinstituut Met Office zegt dat donderdag 38,7 graden is gemeten in de botanische tuin bij Cambridge University.

Het vorige record stamde uit 2003. Toen steeg het kwik naar 38,5 graden in het Engelse Faversham. Dat was de hoogste temperatuur die ooit was gemeten in het land. Het zestien jaar oude record is officieel nog niet gebroken. Het weerinstituut kijkt nog of de meting van donderdag voldoet aan de kwaliteitseisen. Dat kan enkele dagen duren.

Ook andere Europese landen gingen deze week gebukt onder extreem warm weer. Er sneuvelden temperatuurrecords in Nederland, België en Duitsland.

