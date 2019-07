Juncker herhaalt positie in gesprek Johnson

donderdag 25 juli 2019 , 19:14

BREXIT

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe Britse premier Boris Johnson heeft begin donderdagavond voor het eerst telefonisch contact gehad met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. In het gesprek heeft Juncker herhaald dat het scheidingsakkoord dat Londen en Brussel eind november zijn overeengekomen "de beste en enig mogelijke overeenkomst" is, aldus een woordvoerder in Brussel.

De commissie blijft "beschikbaar" om over de toekomstige relatie tussen de EU en de Britten te praten en staat klaar om "alle ideeën die het Verenigd Koninkrijk op tafel legt te analyseren, op voorwaarde dat die verenigbaar zijn met de scheidingsovereenkomst". Volgens de commissiewoordvoerder "wisselden Juncker en Johnson daarna hun mobiele telefoonnummers uit en spraken af in contact te blijven." Juncker zei ook de komende weken beschikbaar te zijn als Johnson wil praten en zijn positie toelichten.

Johnson belooft zijn achterban dat hij door nieuwe onderhandelingen een betere brexit kan regelen. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier bestempelde in een notitie aan de andere lidstaten eerder donderdag dat Johnsons eisen "onaanvaardbaar" zijn.

