Brussel herinnert Trump aan handelsafspraken

donderdag 25 juli 2019 , 13:22

Bron: European Commission

BRUSSEL(ANP) - De EU heeft haar handelsbeloftes aan president Donald Trump vorig jaar waargemaakt en verwacht nu stappen van de Verenigde Staten, blijkt uit een verklaring van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. "Wij willen een win-win-situatie voor onze handel, waarvan zowel de EU als de VS profiteren. We willen de handelsrelaties versterken in de positieve geest van juli vorig jaar", zegt Juncker.

Het is precies een jaar geleden dat Juncker naar Washington reisde om de handelsspanningen tussen de EU en de VS te dimmen. Hij beloofde dat de EU meer Amerikaans vloeibaar gas (lng) en sojabonen zou invoeren. Uit een donderdag gepubliceerd rapport blijkt dat de lng-import met 367 procent is gestegen sinds juli 2018 en de import van Amerikaanse sojabonen met bijna 100 procent. Ook verhoogde Brussel vorige maand de hoeveelheid hormoonvrij rundvlees die de Amerikanen mogen invoeren.

Brussel wacht echter nog steeds op de start van onderhandelingen over de beloofde afbraak van tarieven op industriële goederen, terwijl de Amerikanen blijven dreigen met extra invoertarieven voor een reeks goederen, als vergelding in een langlopend subsidieconflict tussen vliegtuigmakers Boeing en Airbus.

Terug naar boven