Jeremy Hunt niet in nieuw kabinet-Johnson

woensdag 24 juli 2019 , 19:32

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Jeremy Hunt ziet af van een post in een kabinet onder de nieuwe Britse premier Boris Johnson. Dat liet de oud-minister van Buitenlandse Zaken woensdag weten.

Hunt zei dat hij graag op Buitenlandse Zaken was gebleven. Hem is een andere post aangeboden, maar die heeft hij afgewezen. Daarmee blijft Hunt, die de belangrijkste rivaal was van Johnson in de race om het premierschap, buiten het nieuwe kabinet. Hij keert terug naar het Lagerhuis, waar "de premier mijn volledige steun heeft", schreef Hunt op Twitter.

Meerdere ministers uit de regering van Theresa May zijn inmiddels opgestapt of ontslagen sinds Johnson woensdag het stokje overnam. Onder hen Greg Clark (Bedrijfsleven, Energie en Industriële Strategie) en minister van Handel Liam Fox.

Ook minister van Defensie Penny Mordaunt zal niet terugkeren in het team van de nieuwe premier. Zij is een brexit-supporter die Johnson's rivaal Jeremy Hunt in de leiderschapsrace steunde.

Terug naar boven