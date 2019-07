Poetin feliciteert Britse premier Johnson

woensdag 24 juli 2019 , 19:03

BREXIT

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft de nieuwe Britse premier Boris Johnson woensdag gefeliciteerd en hem succes gewenst in zijn nieuwe rol, zei het Kremlin in een verklaring.

De relatie tussen de twee landen is gespannen sinds de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in maart 2018 op Britse bodem. De aanslag gebeurde met een vroeger in de Sovjet-Unie ontwikkeld gifgas novitsjok. Rusland wijst elke verantwoordelijkheid voor het incident af.

"Het zou in het belang van onze landen en volkeren zijn om relaties op verschillende gebieden te ontwikkelen", zo citeerde het Kremlin Poetin in zijn brief aan Johnson.

