Omstreden EU-topambtenaar Selmayr wordt adviseur Juncker

woensdag 24 juli 2019 , 13:03

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De omstreden secretaris-generaal van de Europese Commissie, Martin Selmayr, is benoemd tot buitengewoon adviseur van voorzitter Jean-Claude Juncker. Hij gaat Juncker bijstaan met "alle strategische kwesties" in de EU, aldus een woordvoerder. Per 1 november, als de nieuwe commissievoorzitter Ursula von der Leyen aantreedt, wordt de Duitser EU-ambassadeur in Wenen.

Selmayr keert door de benoeming tijdelijk terug naar het kabinet van Juncker waar hij naar verwachting vooral over de brexit zal adviseren nu het Verenigd Koninkrijk met Boris Johnson een nieuwe premier heeft. Johnson dreigt per 31 oktober zijn land zonder afspraken uit de EU terug te trekken als er geen betere scheidingsdeal tussen Brussel en Londen komt. De andere EU-landen willen die deal met zijn voorganger Theresa May niet openbreken.

De 48-jarige Selmayr wordt beschouwd als de sterke man achter de schermen van de commissie-Juncker. Zijn benoeming tot secretaris-generaal vorig jaar was omstreden omdat deze niet volgens de regels gebeurd zou zijn. Selmayr was tot dan Junckers kabinetschef, en werd zonder de vereiste procedures tot de hoogste ambtelijke functie gepromoveerd.

