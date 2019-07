Franse vissers in Britse wateren bij no-deal

woensdag 24 juli 2019 , 11:01

LONDEN (ANP/RTR) - Franse vissers blijven in Britse wateren vissen als Groot-Brittannië zonder afspraken uit de Europese Unie stapt. Er is niks wat de nieuwe Britse premier Boris Johnson daartegen kan doen, waarschuwde de Franse minister van Landbouw, Didier Guillaume donderdag.

Hij zei ook dat zijn land het Europese handelsakkoord met de Zuid-Amerikaanse economische gemeenschap Mercosur in de huidige vorm niet ondertekent. Eind juni bereikten de EU en Mercosur na 20 jaar onderhandelen een handelsakkoord. De landen van Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) hebben circa 285 miljoen inwoners en vormen samen de vierde interne markt in de wereld, na de EU, de VS en Japan.

Het akkoord is om verschillende redenen omstreden. Zo worden in de Zuid-Amerikaanse landbouw genetisch gemodificeerde gewassen geteeld die in Frankrijk verboden zijn. Ook zou het akkoord oneerlijke concurrentie uit de Mercosur bevorderen. Daarnaast is er veel kritiek op de politiek van de Braziliaanse regering die erg schadelijk zou zijn voor de regenwouden en hun inheemse bewoners.

