Nieuwe Britse premier Johnson aan het werk

woensdag 24 juli 2019 , 0:30

BREXIT

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May gaat woensdagmorgen nog een keer naar het parlement voor een vragenuurtje en neemt daarna afscheid in een toespraakje tot de pers, waarschijnlijk met haar man Philip aan haar zijde. Ze gaat dan naar koningin Elizabeth in Buckingham Palace om formeel de functie neer te leggen. Haar opvolger en partijgenoot Boris Johnson wordt in de middag in het paleis verwacht om als premier te worden geïnstalleerd.

Na het bezoek aan de vorstin gaat Johnson naar Downing Street 10, de ambtswoning van de premier. Aangenomen wordt dat hij voor de deur een toespraak houdt en vervolgens aan het werk gaat om een kabinet te vormen.

Johnson presenteert zich donderdag als regeringsleider in het Lagerhuis. Het is voor de parlementariërs de laatste zittingsdag voor de zomervakantie die tot 3 september duurt. De zitting begint om 12.30 onze tijd en Johnson ontvouwt naar verwachting zijn plannen.

Als de grootste oppositiepartij Labour de nieuwe premier meteen met een motie van wantrouwen wil bestoken, zou dat dus donderdag geregeld moeten worden, maar Britse media menen dat Labourleider Jeremy Corbyn tot na de vakantie wacht. Dan loopt mogelijk de vrees voor een no-dealbrexit, waar Johnson zo graag mee dreigt, naar een hoogtepunt. Labour zou daarom donderdag geen motie van wantrouwen proberen. Als dat toch gebeurt, stemt het Lagerhuis hier (donderdag) rond 18.00 uur onze tijd over.

