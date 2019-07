Europese Commissie: EU kijkt uit naar constructief werk Johnson

dinsdag 23 juli 2019 , 15:20

Bron: Foreign and Commonwealth Office - Beyond Brexit: A Global Britain

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie kijkt uit naar een "constructieve" samenwerking met Boris Johnson wanneer hij als premier aantreedt. Dat twitterde Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar namens de EU voor de brexit, nadat Johnson was verkozen tot nieuwe leider van de Conservatieve partij.

Barnier zegt in zijn tweet de bekrachting van het scheidingsakkoord tussen Londen en Brussel te ondersteunen en een ordelijk vertrek van de Britten uit de EU tot stand te brengen. "We zijn ook bereid de afgesproken verklaring over ons nieuwe partnerschap te herzien".

De tweet is diplomatieke taal om Johnson duidelijk te maken dat de EU vasthoudt aan de scheidingsdeal met zijn voorganger Theresa May, waarvoor tot nu toe geen meerderheid in het Britse parlement bestaat. Over de toekomstige samenwerking, die beschreven staat in een aparte verklaring, valt wel te praten, zoals Brussel altijd al heeft gezegd. Johnson dreigt zijn land hoe dan ook 31 oktober uit de EU terug te trekken, desnoods zonder afspraken. Zo'n no-dealscenario is tegen de zin van de andere EU-landen.

De brexitwerkgroep van het Europees Parlement bespreekt Johnsons verkiezing woensdag tijdens een speciale vergadering met Barnier.

Terug naar boven