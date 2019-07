Italië: onderhandeling over migranten was flop

dinsdag 23 juli 2019 , 12:47

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

ROME (ANP/DPA) - Italië ligt dwars in de onderhandelingen over een verdeling van migranten die met bootjes de Middellandse Zee proberen over te steken. De door Frankrijk en Duitsland belegde bijeenkomst over migratie van maandag in Parijs was "een flop", zei minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van Italië.

Er is slechts herhaald "dat Italië het vluchtelingenkamp van Europa moet blijven", stelt Salvini. De populistische regering in Rome verzet zich tegen het voorstel dat boten met 'geredde' migranten in Italië of Malta aan land moeten komen en dan over EU-landen worden verdeeld. Italië wil juist dat deze migranten ook in andere havens van boord gaan, bijvoorbeeld in Frankrijk.

Italië heeft "zijn kop geheven" en geen bevelen aangenomen, zei Salvini, over vermeende kritiek van de Franse president Emmanuel Macron dat hij niet eens bij de informele gesprekken met collega's van de binnenlandse en buitenlandse ministeries was.

Vorige week probeerden Duitsland en Frankrijk een gezamenlijk programma voor de verdeling van migranten te lanceren tijdens een EU-bijeenkomst in Helsinki. Macron had gezegd dat veertien EU-landen in principe klaar waren om het Duits-Franse voorstel te steunen. Van de veertien zijn tot nu toe acht landen bereid geweest om actief mee te werken aan een verdelingsprocedure. Macron noemde de staten niet.

Terug naar boven