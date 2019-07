Britse minister van Buitenlandse Zaken roept op tot Europese missie bij Straat van Hormuz

dinsdag 23 juli 2019 , 11:15

Bron: flickr/Matthew Freeman

DEN HAAG (PDC) - Jeremy Hunt, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft maandag een oproep gedaan tot een Europese marinemissie bij de Straat van Hormuz. De oproep komt kort nadat Iran een Britse tankschip in beslag nam. Doel van de missie is het ondersteunen van een veilige doorgang in de regio.

De afgelopen periode heeft de VS ook oproepen gedaan bij Europese bondgenoten om extra mankrachten in de Golfregio. Hunt maakte in zijn oproep duidelijk dat de voorgestelde missie losstaat van de oproep van de Verenigde Staten.

Volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Iran vertoonde het Britse tankschip gevaarlijk gedrag, waarop Iran gedwongen werd om in te grijpen. De minister voegde eraan toe dat Iran niet op zoek is naar confrontaties.

Bron: EURACTIV

