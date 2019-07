Bolsonaro wantrouwt gegevens over ontbossing

maandag 22 juli 2019 , 20:06

BRASILIA (ANP/RTR) - De Braziliaanse president Jair Bolsonaro wantrouwt de gegevens van het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE) over de ontbossing in het land en heeft een strengere controle geëist. Satellietbeelden van half juli tonen aan dat het kappen van tropisch regenwoud in het Amazonegebied dit jaar aanzienlijk is toegenomen. Het tempo waarin dat gaat is bovendien in tijden niet zo hoog geweest.

Bolsonaro beschuldigde INPE ervan met de data te sjoemelen en wil nu dat ze eerst worden voorgelegd aan iemand uit zijn kabinet voordat ze in de openbaarheid komen. De verontrustende kaalslag in de tropische wouden hijst rode vlaggen voor de vrijhandelsdeal met de Europese Unie. Die wil dat Brazilië zich aan het klimaatakkoord van Parijs houdt.

De uiterst conservatieve Bolsonaro heeft weinig op met milieubescherming en maatregelen om de klimaatverandering te beteugelen. Hij zei volgens de site van O Globo dat als de informatie van INPE over alle aangerichte schade zou kloppen de Amazone al zou zijn uitgestorven.

