EU-steun voor slachtoffers moessons in Azië

maandag 22 juli 2019 , 13:26

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp bij de aanhoudende moessonregen en andere natuurcrises in Zuid- en Zuidoost-Azië. Daarvan is anderhalf miljoen euro bestemd voor slachtoffers in India en Bangladesh, waar volgens de commissie meer dan een half miljoen mensen door overstromingen en aardverschuivingen zijn ontheemd.

Het geld wordt besteed aan drinkwater, sanitaire voorzieningen en andere essentiële benodigdheden. "Landen in het zuiden van Azië worden geconfronteerd met toenemend zware moessonperiodes. Daardoor is er in India en Bangladesh op grote schaal sprake van een humanitaire crisis", aldus EU-commissaris Christos Stylianides (crisismanagement).

Ook worden programma's in de regio gefinancierd om risico's van branden, overstromingen en aardbevingen preventief aan te pakken, met name in Nepal en de Filippijnen.

Terug naar boven