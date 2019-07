EU reserveert miljarden voor hulp aan Ierland

maandag 22 juli 2019 , 2:17

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie is bezig met het opzetten van een hulpfonds van miljarden euro's voor Ierland. Dat geld zou kunnen dienen om het land te beschermen tegen de mogelijke economische schade als gevolg van een no-dealbrexit, schrijft de Britse krant The Times in de editie van maandag.

"De EU is bereid om welk bedrag dan ook te reserveren voor Ierland," aldus een EU-diplomaat tegen de krant. Exacte bedragen van het hulppakket worden niet genoemd.

Ierland vroeg de EU begin dit jaar al om honderden miljoenen voor het geval de Britten de unie zonder duidelijke afspraken verlaten. De vrees dat het Verenigd Koninkrijk met een no-dealbrexit vertrekt, is al tijden groot in Dublin. Als alles volgens plan verloopt verlaat Groot-Brittannië op 31 oktober de Europese Unie.

Politiek ligt de verhouding tussen de republiek en het Britse deel van Ierland, Noord-Ierland, gevoelig en economisch is Groot-Brittannië een van de grootste handelspartners van Ierland.

