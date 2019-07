Iran neemt Britse tanker in beslag

vrijdag 19 juli 2019 , 21:49

TEHERAN (ANP/RTR/DPA) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) heeft vrijdag in de Straat van Hormuz een Britse olietanker in beslag genomen. Teheran zegt dat het schip, de Stena Impero, zich niet hield aan de internationale voorschriften en naar een marinebasis op het Iraanse eiland Qeshm zal worden gebracht.

De Zweedse rederij Stena Bulk, eigenaar van de tanker die onder Britse vlag vaart, liet weten dat de Impero op weg van de haven van Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten naar Saudi-Arabië plotseling van koers veranderde. Daarna kon er geen contact meer worden gelegd met de bemanning, die 23 koppen telt.

De spanning in de Perzische Golf neemt hierdoor verder toe. Dit incident komt een dag na het besluit van de autoriteiten in Gibraltar de Iraanse supertanker Grace 1 voorlopig aan de ketting te houden. De Britse marine onderschepten dat schip omdat het in strijd met de EU-regels olie zou vervoeren naar Syrië. Iran noemde het "piraterij". Vorige week voorkwam het fregat HMS Montrose de kaping van de tanker British Heritage door Iraanse militaire vaartuigen.

Het Witte Huis houden de zaak nauwlettend in de gaten. "De VS blijven er met bondgenoten en partners alles aan doen onze veiligheid en belangen te verdedigen tegen kwaadaardig Iraans gedrag", zei veiligheidswoordvoerder Garrett Marquis. President Donald Trump zei met de Britse regering te gaan overleggen over de kwestie. In Londen zijn de belangrijkste regeringsleden bijeen geroepen voor spoedberaad onder leiding van buitenlandminister Jeremy Hunt.

