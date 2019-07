Opnieuw conflict in Italiaanse regering

donderdag 18 juli 2019 , 22:36

ROME (ANP/DPA) - In de Italiaanse regering is opnieuw een conflict ontstaan, ditmaal over de benoeming van Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie. De Vijfsterrenbeweging (M5S) stemde daarmee in, de rechts-nationalistische Lega was faliekant tegen. De kwestie brengt de populistische coalitie in Rome andermaal aan het wankelen.

Lega-leider Matteo Salvini, vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken, zei donderdagavond op een EU-bijeenkomst in Helsinki regeringspartner M5S niet langer te vertrouwen. "Ook niet op het persoonlijke vlak", aldus Salvini. Eerder konden beide partijen het al niet eens worden over infrastructurele projecten en over migratie.

Het kabinet van de partijloze premier Giuseppe Conte zit nu ruim een jaar en in die tijd namen de spanningen steeds verder toe. Conte dreigde vorige maand al met opstappen als de kemphanen er niet uitkomen. "Om de waarheid te zeggen, ik ben het ook een beetje zat", reageerde M5S-voorman Luigi Di Maio. "Ik wil door, maar als Lega de regering wil laten vallen dan moeten ze dat duidelijk zeggen".

